Сколько денег хранят на совместных счетах россияне

Удобный инструмент для управления общим бюджетом используют многие.

У одного счета есть два или более равноправных владельца. Каждый из них, как правило, имеет полный доступ к средствам и может совершать операции — если в договоре не прописаны иные условия. Согласно исследованию ВТБ, средний остаток на семейных счетах, предназначенных для общих трат, достигает 20 тыс. рублей.

Этот показатель хорошо иллюстрирует ключевую тенденцию на финансовом рынке: граждане стараются держать на текущих счетах только ту сумму, которая нужна для повседневных расходов. Свободные же средства они предпочитают размещать на вкладах — так получается лучше контролировать и приумножать капитал.

Еще одно подтверждение тренда на сбережение — статистика по банковским картам. В 2025 году средний остаток на них составил 52 тыс. рублей. По мнению аналитиков, это напрямую связано с растущей популярностью вкладов и накопительных счетов. Эти инструменты дают больше возможностей для грамотного управления финансами.

Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин отметил, что осознанное отношение к деньгам становится устойчивым трендом.

«На совместных счетах и картах чаще держат суммы для повседневных расходов, а крупные накопления размещают на депозитах. При этом семьи стали чаще выбирать семейный счет как удобный способ совместного управления финансами, который помогает рациональнее тратить и эффективнее приумножать средства», – отметил Алексей Охорзин.

Напомним, общие счета чаще открывают семьи, но использовать их можно и с другими людьми: родственниками, друзьями, коллегами для совместных трат или закупок. Открыть совместный счет могут физические лица старше 14 лет. Количество совладельцев банк может ограничивать (обычно — 2–4 человека).

ИА “Орелград”