В Орле обновили критерии оценки народных дружин

Администрация города Орла внесла изменения в положение о ежегодном конкурсе «Лучшая народная дружина». Как следует из преамбулы документа, принят он в целях совершенствования критериев оценки деятельности народных дружин и во исполнение протокола заседания городского штаба народных дружин. Прежде всего, добровольных стражей порядка теперь будут оценивать не только по мероприятиям по территориальной обороне, но и по мероприятиям по общественной безопасности.

Критерии оценки практически полностью обновлены. Дружинникам выставляют баллы, и побеждает та команда, которая больше всех их наберет. В соответствии с изменениями, количество баллов будет зависеть, в частности, от численности отряда: до 40 человек – 3 балла, до 60 человек – 4 балла, свыше 60 человек – 5 баллов. Также будет оцениваться качественный состав дружины. Так, всего 3 балла положено за наличие в составе дружины мужчин и женщин в возрасте до 30 лет до 30 процентов от общего числа, а 5 баллов дадут, если таковых в составе дружины насчитывается свыше 30 процентов.

Кроме того, обновленные критерии предполагают добавление 2 баллов за каждого нового члена народной дружины, принятого в отчетном календарном году. По одному баллу дружина получит за каждый проведенной ею рейд по охране общественного порядка, а также за каждый случай ее участия в общественно-политических и спортивно-массовых мероприятиях. Количество рейдов по проверке неблагополучных семей и граждан, состоящих на профилактическом учете, в том числе в составе «социальных патрулей» может принести либо 2 (до 5 рейдов), либо 4 (свыше 5 рейдов) балла.

Положение о проведении конкурса на лучшую народную дружину города Орла было утверждено в 2019 году. Его целями и задачами являются: повышение эффективности народных дружинников, пропаганда и распространение их передового опыта, стимулирование граждан, участвующих в охране общественного порядка. Подведение итогов конкурса проводится ежегодно в первом квартале. Для победителей предусмотрено одно 1-е место, одно 2-е место и два – 3-х места.

Командиры народных дружин районов города Орла ежегодно в период с 15 января по 20 января направляют в администрацию города Орла заявку. Победители конкурса определяются городским штабом народных дружин города Орла по наибольшему количеству набранных баллов в соответствии с критериями оценки. В случае, когда две или более народных дружин набрали равную сумму баллов, более высокое место присваивается той дружине, которая подала заявку раньше конкурента.

ИА «Орелград»