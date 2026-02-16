Орловские потребители отсудили 17 миллионов рублей

Чуть менее 10 процентов указанной суммы составила компенсация морального вреда.

В Орловской области в 2025 году сотрудники Управления Роспотребнадзора направили в суды 38 исковых заявлений, в том числе 32 иска – в защиту прав конкретных потребителей по вопросам оказания жилищно-коммунальных услуг, купли-продажи товаров, включая сделки дистанционным способом, а также устранения недостатков приобретенной по договору долевого строительства квартиры.

Оставшиеся шесть исков были даны в защиту неопределенного круга потребителей. В частности, сотрудники ведомства просили суды о признании запрещенной к распространению на территории РФ информации о дистанционной продаже табачной и никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления такой продукции. Проще говоря, они добивались блокировки доступа к сомнительным сайтам в интернете.

«В порядке статьи 47 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации управлением в суды представлено 94 заключения по гражданским делам, связанным с розничной куплей-продажей товаров, и оказанием возмездных финансовых, жилищно-коммунальных и бытовых услуг, – сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области. – Общая сумма средств, присужденная потребителям в судебном порядке, составила 17 миллионов рублей, из которых 1,2 миллиона рублей – компенсация морального вреда».

В ведомстве отметили, что по сравнению с 2024 годом количество письменных обращений граждан увеличилось на 15,7 процента. Всего поступило 1469 обращения, из которых 51,5 процента составили обращения по вопросам нарушения прав потребителей в сфере розничной торговли. Причем каждое пятое обращение было связано с жалобами на невыполненные продавцами условия дистанционных продаж различных товаров через интернет-магазины.

ИА «Орелград»