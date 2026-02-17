Дефицит бюджета Ливенского района резко вырос

Изменения в бюджет были внесены депутатским корпусом.

Депутаты Ливенского районного Совета на первой в этом году сессии внесли значительные изменения в муниципальный бюджет. Сделано это было по инициативе районной администрации. Проект поправок был подготовлен в связи увеличением доходов и расходов бюджета, а также уточнением объема целевых безвозмездных поступлений от других бюджетов и распределением остатков средств, сложившихся на 1 января 2026 года, включая средства Дорожного фонда.

При этом изменения оказались неравномерными. Так, общий объем доходов бюджета вырос всего на 750,36 тысячи рублей – до уровня 1,025 миллиарда рублей. А увеличение общего объема расходов составило 63,998 миллиона рублей – до уровня 1,104 миллиарда рублей. Данные поправки привели к росту дефицита бюджета сразу на 63,248 миллиона рублей, и теперь дефицит составляет 78,489 миллиона рублей.

Как следует из пояснительной записки, «увеличение дефицита связано с включением в расходы бюджетных ассигнований за счет остатков средств на 1 января 2026 года в объеме 63,617 миллиона рублей». Рост доходов бюджета Ливенского района предполагается осуществить за счет поступлений по неналоговым доходам, а именно: плате за пользование жилыми помещениями по договорам социального найма – на 420 тысяч рублей, безвозмездным поступлениям – на 330,36 тысячи рублей.

За счет роста дефицита бюджета были увеличены расходные обязательства по ряду направлений. Например, решением депутатского корпуса администрации Ливенского района увеличены ассигнования на 18,46 миллиона рублей. Из них 10 миллионов рублей предназначены на предоставление единовременной дополнительной денежной выплаты гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в период проведения специальной военной операции.

ИА «Орелград»