В Орловской области продолжат наращивать инвестиции

Но власти заранее предупредили, что это процесс долгий.

В реестр инвестиционных проектов Орловской области по итогам 2025 года было включено 92 новых проекта общей стоимостью около 260,4 миллиарда рублей. В том числе в 2025 году в реестр был включен один проект с объемом инвестиций 2,4 миллиарда рублей и созданием 127 новых рабочих мест. Сделано это для улучшения инвестиционного климата в Орловской области, но областные власти подчеркивают – это длительный процесс, требующий индивидуального подхода к каждой проблеме и своего индивидуального решения.

Такие данные приведены в паспорте обновленной правительством региона государственной программы «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области». В качестве успешных примеров инвестирования власти называют проекты «Керама Марацци» – одного из крупнейших промышленных предприятий региона. На его долю приходится почти половина российского экспорта керамической плитки и керамического гранита.

Агропромышленный холдинг «Мираторг» вложил несколько миллиардов рублей в строительство свиноводческих комплексов, комбикормового завода и мясохладобойни мощностью 4,5 миллиона голов в год (по убою и переработке свиней). «Санофи Восток» развивает производство инсулинов по полному циклу, упаковку онкологических препаратов, а также продуктов на основе моноклональных антител – новейших разработок медицины для лечения тяжелых аутоиммунных заболеваний.

«Развитие особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел» является важнейшим инструментом регионального инвестиционного и социально-экономического развития Орловской области, на территории которой в настоящее время осуществляют реализацию проектов девять резидентов, – говорится в правительственном документе. – В перспективе ее развитие способно привлечь до 16 резидентов, которыми будет инвестировано в региональную экономику более 9 миллиардов рублей и создано не менее 1800 новых рабочих мест».

Отмечают авторы программы и тот факт, что за прошедшие годы в Орловской области была проделана большая работа по внедрению «Регионального инвестиционного стандарта». В его рамках утверждены «Инвестиционная декларация Орловской области» ин «Свод инвестиционных правил Орловской области», внедрен функционал «Инвестиционной карты», автоматизирована система обратной связи для бизнеса в режиме «одного окна», на 12 процентов (171 день) сокращен «клиентский путь» инвестора от возникновения идеи до осуществления капиталовложений. Кроме того, 29 декабря 2025 года губернатор утвердил «дорожную карту» по улучшению условий ведения бизнеса на территории Орловской области.

ИА «Орелград»