Орловчанка разместила в интернете видео с последствиями атаки БПЛА

Суд оштрафовал её.

Известно, что нарушение допустила гражданка 2007-го года рождения. Об этом рассказали в Управлении МВД по Орловской области.

Факт выявили в рамках оперативных и розыскных мероприятий. Их проводили сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД и сотрудники Управления ФСБ по нашему региону.

Северный районный суд Орла признал девушку виновной в административном нарушении и оштрафовал её на 3 тысячи рублей. Также по данной статье могут оштрафовать на 20 тысяч рублей (должностные лица) и на 50 тысяч рублей (юридические лица).

ИА «Орелград»