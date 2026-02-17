Под Орлом строящиеся школы чистили от снега иностранцы-нелегалы

Факт установили в Управлении МВД по Орловской области.

Проверки проводили сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД. Мероприятия проходили в Орловском муниципальном округе. Полиция исследовала объекты, которые находятся в стадии строительства — в том числе будущие школы.

Выяснилось, что снегоуборочные работы проводились здесь силами иностранных граждан, которые трудились без необходимых разрешительных документов. «В отношении нарушителей приняты решения о наложении штрафов», — указали в полиции.

Кроме того, известно, что двое нелегалов помещены в Центр временного содержания иностранных граждан орловского УМВД.

ИА «Орелград»