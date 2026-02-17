Пожилой орловец принял предполагаемого мошенника за внука

По текущей версии, 23-летний парень обманул пенсионера на 12 тысяч рублей.

Известно, что пострадавший — 1949-го года рождения. Он сам обратился в полицию.

Как рассказали в Управлении МВД по Орловской области, пенсионер познакомился с предполагаемым мошенником прямо на улице. Незнакомый парень, управлявший автомобилем, предложил подвезти его.

В ходе дальнейшей беседы новый знакомый предложил пенсионеру приобрести рыбу и икру. Они вместе зашли в дом пожилого мужчины. Там парень передал ему рыбную тушку и консервную банку с неким продуктом – имитацией красной икры.

Пенсионер «проникнулся доверием» к гостю и отдал ему все свои наличные средства — 12 тысяч рублей. Впоследствии он признался полицейским, что принял нового знакомого за своего внука, которого не видел несколько лет.

Полиция разыскала подозреваемого. Возбуждено уголовное дело — по статье «мошенничество» (159 УК, часть 2). Известно, что следствием занимаются в отделении по Северному району Орла.

