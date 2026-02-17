Орловский губернатор вступился за MAX

Андрей Клычков высказался о мессенджере в рамках инвестиционного послания.

Глава Орловщины выступил сегодня в Конгресс-холле ТМК «ГРИНН». Помимо всего прочего, Клычков упомянул о том, что чат-ботом МФЦ на платформе МАХ пользуются уже семь с половиной тысяч орловцев.

«От крупного бизнеса и простых жителей слышу: «Вы нас агитируете переходить в MAX». Спрашиваю: «Почему не переходите?» Отвечают: «Потому что нас будут подслушивать». Кто вас будет подслушивать? Какие секреты вы там рассказываете?» – поделился губернатор.

ИА «Орелград»