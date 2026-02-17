Орловский губернатор вступился за MAX

17.2.2026 | 16:41 Новости, Общество

Андрей Клычков высказался о мессенджере в рамках инвестиционного послания.

max.ru

Глава Орловщины выступил сегодня в Конгресс-холле ТМК «ГРИНН». Помимо всего прочего, Клычков упомянул о том, что чат-ботом МФЦ на платформе МАХ пользуются уже семь с половиной тысяч орловцев.

«От крупного бизнеса и простых жителей слышу: «Вы нас агитируете переходить в MAX». Спрашиваю: «Почему не переходите?» Отвечают: «Потому что нас будут подслушивать». Кто вас будет подслушивать? Какие секреты вы там рассказываете?» – поделился губернатор.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU