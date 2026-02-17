Путин наградил медалями орловских артистов

17.2.2026 | 14:31 Культура, Новости

Награды получили сразу несколько человек.

Театр имени Тургенева. Фото: ИА «Орелград»

Глава государства подписал соответствующий указ.

Орловцев поощрили медалями «За труды в культуре и искусстве». На федеральном уровне отметили Нонну Исаеву из театра «Свободное пространство» и Андрея Царькова из театра имени Тургенева.

Оба награждённых давно трудятся в данной сфере. Исаева работает в «Свободном пространстве» с 1984 года. Ещё в 2003 году она стала Заслуженной артисткой России.

Царьков вошёл в труппу Академического театра имени Тургенева в 1989 году. Ранее его отмечали грамотой Министерства культуры России.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU