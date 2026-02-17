Путин наградил медалями орловских артистов

Награды получили сразу несколько человек.

Глава государства подписал соответствующий указ.

Орловцев поощрили медалями «За труды в культуре и искусстве». На федеральном уровне отметили Нонну Исаеву из театра «Свободное пространство» и Андрея Царькова из театра имени Тургенева.

Оба награждённых давно трудятся в данной сфере. Исаева работает в «Свободном пространстве» с 1984 года. Ещё в 2003 году она стала Заслуженной артисткой России.

Царьков вошёл в труппу Академического театра имени Тургенева в 1989 году. Ранее его отмечали грамотой Министерства культуры России.

ИА «Орелград»