На Орловщине усилят работу по ранней диагностике онкозаболеваний

17.2.2026 | 13:49 Важное, Медицина, Новости

Такое поручение дал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Больница имени Боткина. Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Он коснулся данной темы в рамках инвестиционного послания. Клычков огласил его в Конгресс-холле ТМК «ГРИНН» сегодня.

По словам губернатора, подобная работа активно и успешно ведётся в больнице имени Боткина. В минувшем году здесь выросло число пациентов, которым диагностировали онкозаболевания на ранней стадии. Это позволило начать лечение своевременно.

«Поручаю Департаменту здравоохранения Орловской области масштабировать эту практику на другие учреждения здравоохранения, в том числе лечебные учреждения городов Ливны и Мценска», – заявил Андрей Клычков.

