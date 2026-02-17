В Орле в честь бойца СВО могут назвать переулок

Таким образом хотят увековечить подвиг Николая Кузнецова.

Об этом рассказали в Администрации Орла.

В честь погибшего бойца хотят назвать новый проезд, расположенный в Советском районе, неподалёку от перекрёстка улицы Матвеева и Ипподромного переулка. Ему хотят присвоить наименование «переулок Николая Кузнецова».

Вопрос уже обсудили и одобрили на профильной городской комиссии. Окончательное решение будет принято на ближайшей сессии горсовета.

Николай Кузнецов родился 16 сентября 1998 года. Он учился в школе, расположенной в Залегощенском районе в селе Моховом. Затем окончил Орловский автодорожный техникум и поступил в ОГАУ имени Парахина.

Проходил срочную службу в 1-м отдельном стрелковом Семёновском полку города Москвы. Служил рядовым (водителем бронированного автомобиля). После окончания срочной службы стал сотрудником орловской «Спецавтобазы».

Осенью 2022-го года был мобилизован для участия в СВО. Был гранатомётчиком, затем возглавил штурмовую группу 1-го отделения 3-го взвода мотострелковой роты отряда разведки. С декабря того же года находился в ЛНР, принимал участие в освобождении Сватова и Макеевки.

Кузнецов погиб 8 февраля 2023 года. Орловец исполнял воинский долг до конца, выводя свою команду за пределы места боевого столкновения и эвакуируя бойцов. Посмертно мужчину отметили Орденом Мужества. Похороны состоялись в Орле на Историко-мемориальном кладбище.

ИА «Орелград»