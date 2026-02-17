В отношении экс-главы ООО «ВКХ Орловское» возбудили дело о присвоении

Речь идёт о сумме в полмиллиона рублей.

К прокурору Орловской области Алексею Тимошину обратились клиенты данной управляющей компании. Они рассказали, что платят за коммунальные услуги регулярно, но их заявки остаются без ответов.

Ведомство установило, что компания не принимала должных мер по содержанию и ремонту общего имущества домов, рсположенных в Орловском муниципальном округе в сёлках Маховица и Паюсово. При этом УК располагала необходимыми финансовыми возможностями.

«Директором в отношении себя издавались приказы о премировании, выдавались денежные средства под отчёт при отсутствии документов об их дальнейшем использовании. За период с августа 2024-го по январь 2025-го руководителем организации было присвоено порядка 500 тысяч рублей», – рассказали в прокуратуре Орловской области.

В итоге следственные органы возбудили в отношении теперь уже бывшего директора ООО «ВКХ Орловское» уголовное дело по статье присвоение (160 УК, часть 3).

Напомним, ранее сообщалось, что суд рассмотрел другое уголовное дело, связанное с этой же управляющей компанией.

ИА «Орелград»