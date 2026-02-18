Большинство пользователей не замечают последствий хакерских атак на банки

Лишь 14% имели негативный опыт в этой сфере.

Аналитический обзор «Безопасность в банке будущего», подготовленный Центром технологических исследований ВТБ к Уральскому форуму «Кибербезопасность в финансах», включает результаты социологического исследования о восприятии россиянами киберугроз в банковской сфере.

86 % респондентов никогда не сталкивались с последствиями хакерских атак на банки (когда сервисы кредитных организаций становились недоступными из‑за действий злоумышленников). 14 % опрошенных сообщили о наличии такого опыта. Из них 50 % потеряли деньги – либо из‑за невозможности воспользоваться средствами, либо из‑за несанкционированного доступа к счетам. 70 % из числа пострадавших смогли вернуть похищенные средства (полностью или частично).

84 % участников опроса никогда не сталкивались со взломом личного кабинета на сайте или в мобильном приложении банка. Среди тех, кто подвергался попытками мошенничества, 64 % не потеряли деньги, так как 44 % самостоятельно распознали обман, 20 % получили помощь от сотрудников банка. Перевели средства злоумышленникам около 6 % от общего числа опрошенных.

Оценка ответственности и рисков среди участников исследования взвешенная. 57 % считают, что каждый случай атаки на банк или клиента нужно рассматривать индивидуально. 20 % убеждены, что полностью устранить уязвимости в банковской инфраструктуре невозможно – злоумышленники продолжат искать способы хищения средств.

Заместитель президента – председателя правления ВТБ Вадим Кулик отметил, что развитие технологий, с одной стороны, сделает банковские услуги более персонализированными и удобными, но с другой – приведет к новым вызовам в вопросах безопасности.

Вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин добавил, что мошенники используют разные схемы: от оформления кредитов по поддельным документам до атак с вирусами‑шифровальщиками, направленными на вымогательство у банков.

«В целом мошенники стараются использовать какие-то уязвимости кредитных организаций, но во всех этих случаях ущерб наносится только банку, а не его клиентам», – подчеркнул Дмитрий Ревякин.

Опрос проведен в декабре 2025 года среди 1500 респондентов 18–65 лет из городов с населением свыше 100 тыс. человек. Аналитический обзор также содержит анализ российских и зарубежных источников по теме кибербезопасности в финансовой сфере.

ИА “Орелград”