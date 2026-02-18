Подрядчик «Орловского Титаника» может стать банкротом

18.2.2026 | 12:11 Медицина, Новости, Строительство

Очередное заседание по данному вопросу состоится в арбитражном суде на днях.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Как выяснил «Орелград», иск о банкротстве «Стрелы» был подан ещё в июле минувшего года. Кредиторами выступают целых пять компаний («Промбетон», «Кранпроект», «Реал», «Промасфальт» и «УПТК-37»). Следующее заседание по данному вопросу состоится в Арбитражном суде Московской области 24 февраля.

Вопрос о завершении строительства медцентра обсуждался на заседании комитета по градостроительной деятельности Орловского областного Совета народных депутатов. Как сообщает «Орёлтаймс», туда пришли прорабы субподрядных организаций. Они рассказали о проблемах с главным подрядчиком.

«На объекте нет материалов, с августа рабочие на получают зарплату, а долги строителям превысили 40 миллионов рублей», — пишет издание с их слов.

Замначальника «Орёлгосзаказчика» Руслан Орлов подтвердил, что ««Стрела» не выполнила своими силами работы». Однако планируется, что «Титаник» всё же должны сдать к 1 августа текущего года — к этой дате собираются завершить стройку, а также осуществить пусконаладочные работы. По словам Орлова, сейчас на объекте трудятся около 200 человек.

«У «Стрелы» сформировалась задолженность по разным объектам, мы предложили подрядчику закрыть долги по зарплате. Я не владею информацией, кому и сколько должен подрядчик, а субподрядчиков я многих и не знаю», – заявил представитель «Орёлгосзаказчика».

Напомним, ранее существование серьёзных проблем с подрядчиком медцентра областной больницы признал и губернатор.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU