Подрядчик «Орловского Титаника» может стать банкротом

Как выяснил «Орелград», иск о банкротстве «Стрелы» был подан ещё в июле минувшего года. Кредиторами выступают целых пять компаний («Промбетон», «Кранпроект», «Реал», «Промасфальт» и «УПТК-37»). Следующее заседание по данному вопросу состоится в Арбитражном суде Московской области 24 февраля.

Вопрос о завершении строительства медцентра обсуждался на заседании комитета по градостроительной деятельности Орловского областного Совета народных депутатов. Как сообщает «Орёлтаймс», туда пришли прорабы субподрядных организаций. Они рассказали о проблемах с главным подрядчиком.

«На объекте нет материалов, с августа рабочие на получают зарплату, а долги строителям превысили 40 миллионов рублей», — пишет издание с их слов.

Замначальника «Орёлгосзаказчика» Руслан Орлов подтвердил, что ««Стрела» не выполнила своими силами работы». Однако планируется, что «Титаник» всё же должны сдать к 1 августа текущего года — к этой дате собираются завершить стройку, а также осуществить пусконаладочные работы. По словам Орлова, сейчас на объекте трудятся около 200 человек.

«У «Стрелы» сформировалась задолженность по разным объектам, мы предложили подрядчику закрыть долги по зарплате. Я не владею информацией, кому и сколько должен подрядчик, а субподрядчиков я многих и не знаю», – заявил представитель «Орёлгосзаказчика».

Напомним, ранее существование серьёзных проблем с подрядчиком медцентра областной больницы признал и губернатор.

ИА «Орелград»