На Орловщине возбудили три дела о плохой зимней уборке

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Речь идёт об административных делах. Все они заведены в текущем году.

Также в 2026-м в связи с ненадлежащим содержанием дорог и дворов прокуроры внесли 166 представлений. 50 должностных лиц официально предостерегли о недопустимости нарушения закона.

Подобная работа ведётся в постоянном режиме.

Как уточнили в ведомстве, она продолжилась и 16 февраля, когда наш регион накрыл мощный снегопад. Прокуроры контролируют ликвидацию его последствий – уборку и вывоз снега.

ИА «Орелград»