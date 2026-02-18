На Орловщине возбудили три дела о плохой зимней уборке

18.2.2026 | 10:53 Важное, Закон и порядок, Новости

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Пескосоляная смесь. Фото: ИА “Орелград”

Речь идёт об административных делах. Все они заведены в текущем году.

Также в 2026-м в связи с ненадлежащим содержанием дорог и дворов прокуроры внесли 166 представлений. 50 должностных лиц официально предостерегли о недопустимости нарушения закона.

Подобная работа ведётся в постоянном режиме.

Как уточнили в ведомстве, она продолжилась и 16 февраля, когда наш регион накрыл мощный снегопад. Прокуроры контролируют ликвидацию его последствий – уборку и вывоз снега.

