«Невыездной» орловец погасил крупный долг по алиментам

Свои обязательства он выполнил «под угрозой» возбуждения уголовного дела.

В Орловской области очередной нерадивый родитель оперативно погасил крупный долг по алиментам, когда перед ним реально замаячила перспектива стать фигурантом уголовного дела. Как сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области, исполнительное производство в отношении данного гражданина находилось в работе сотрудников ОСП по Покровскому и Свердловскому районам.

Задолженность местного жителя по алиментам, которые он по решению суда обязан ежемесячно выплачивать на содержание двоих несовершеннолетних детей, превысила 870 тысяч рублей. Долг копился довольно долго, мужчина всячески уклонялся от выплат. Поэтому к нему применили целый комплекс мер принудительного исполнения. Приставы действовали поэтапно, как и положено по закону. Например, на первой стадии в отношении должника было вынесено постановление о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации.

Став «невыездным», орловец к погашению задолженности все равно не приступил. И тогда приставы запретили ему совершение регистрационных действий в отношении его имущества и обратили взыскание на денежные средства на его банковских счетах. Когда и эти меры не помогли, на нерадивого родителя завели административное дело по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Рассмотревший его суд назначил должнику наказание в виде 20 часов обязательных работ, но и эта мера ответственности к исправлению не привела. Мужчина продолжал копить долги, уклоняясь от уплаты алиментов без уважительных причин. В подобной ситуации следующим шагом является возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ, по которой можно реально лишиться свободы. Суды вправе отправлять алиментщиков за решетку сроком до одного года. Эта мера оказалась эффективной.

«Угроза реального срока за неуплату алиментов подействовала на должника отрезвляюще, он нашел работу и полностью выплатил накопившийся долг — 870 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе УФССП. – Лицо, совершившее преступление, предусмотренное частью 1 статьи 157 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если в полном объеме погасило задолженность по выплате средств на содержание несовершеннолетних детей».

ИА “Орелград”