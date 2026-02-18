«Счастливое детство»: в Орле организуют бесплатные праздники для детей

18.2.2026 | 10:32 Культура, Новости

Первое мероприятие  пройдет 4 марта.

Орловское отделение ЛДПР совместно с развлекательным центром «Пиксель Парк» и бизнес‑центром «Модус» запускают социальный проект для семей с детьми. Организуют бесплатную игровую программу для ребят от 7 лет. Детей ждут шоу с аниматором, активные игры, веселая атмосфера в безопасном пространстве.

4 марта с 17:00 до 19:00 в «Пиксель Парке» пройдет первое мероприятие.  Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация — количество мест ограничено.

«Проект поможет детям получить яркие эмоции, а родителям — немного свободного времени. Мы планируем проводить такие мероприятия регулярно», — рассказал Владислав Числов, координатор Орловского отделения ЛДПР.

Подробности и регистрация — по ссылке.

