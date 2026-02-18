В Орле попробовали художественно осмыслить СВО

Участие в мероприятии приняли студенты института культуры.

Студенты Орловского государственного института культуры приняли участие в мероприятии, приуроченном к празднованию Дня защитника Отечества. Как пояснили в ОГИК, оно прошло в формате заседания литературного клуба и было посвящено теме: «СВО в современной российской литературе». В течение двух часов участники активно обменивались мнениями, обсуждая новейшую художественную литературу, а также документальные очерки о подвигах на СВО.

«Участники отметили важность появления такой литературы, подчеркивая, что она помогает глубже осознать смысл исторических процессов и личные переживания людей, – говорят в ОГИК. – Поднятые темы нашли отклик в сердцах многих слушателей, вызвав глубокие размышления и искреннюю заинтересованность. Мероприятие позволило студентам познакомиться с новыми авторами и жанровыми особенностями современной русской литературы. Оно укрепило интерес к чтению и показало значимость литературного наследия в формировании мировоззрения молодого поколения».

Помощь в проведении подобных мероприятий оказывает проект Российского книжного союза, организованный в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В его рамках был создан единый каталог «Книги памяти и Победы». Он призван объединить литературные произведения, посвященные двум эпохам защиты Русского мира: Великой Отечественной войне и современным событиям СВО. Каталог уже стал уникальным историко-литературным ресурсом, в котором собраны краткие данные о знаковой военной литературе и ее вкладе в сохранение памяти о героических страницах истории России.

Тем временем в зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина открылась выставка «Армия. Государство. Общество», посвященная Дню защитника Отечества. На ней представлены публикации в таких изданиях, как «Красная звезда», «Российская газета», «Власть», «Российская Федерация сегодня», «Военные знания» и др. В качестве авторов выступают ведущие эксперты, которые дают оценку Военной доктрине России – основному документу, представляющему собой систему взглядов государства в области обороны и вооруженной защиты РФ.

«Военная доктрина определяет приоритетные направления в военной политике и военном строительстве. Положения военной доктрины конкретизируются в посланиях президента Российской Федерации, – отметили в «Бунинке». – В условиях современной международной обстановки Вооруженные силы РФ являются оплотом государства, весомым фактором, определяющим возможность проведения независимой суверенной политики России. Экспозиция включает материалы о поступлении в ВС РФ новейших видов вооружений, а также о других событиях, связанных с модернизацией и развитием российской армии».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»