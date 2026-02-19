Ещё одно орловское дерево включили в национальный реестр

19.2.2026 | 11:15 Новости, Общество

В список вносят старовозрастные деревья.

treeportal.ru

Его пополнила «сосна обыкновенная», которая растёт в усадебном парке Шеншиных (в деревне Волково Мценского района). Дереву около 170 лет. Высота сосны — 22 метра.

Сосну внесли в реестр по инициативе директора Краснооктябрьской школы Надежды Борзёнковой и регионального координатора программы «Деревья – памятники живой природы» Якова Стромского.

Дерево открывает аллею, по которой любили прогуливаться знаменитые писатели — хозяин усадьбы Афанасий Фет, а также его гости Лев Толстой и Иван Тургенев.

Сейчас в национальном реестре старовозрастных деревьев насчитывается 14 объектов из Орловской области.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU