Ещё одно орловское дерево включили в национальный реестр

В список вносят старовозрастные деревья.

Его пополнила «сосна обыкновенная», которая растёт в усадебном парке Шеншиных (в деревне Волково Мценского района). Дереву около 170 лет. Высота сосны — 22 метра.

Сосну внесли в реестр по инициативе директора Краснооктябрьской школы Надежды Борзёнковой и регионального координатора программы «Деревья – памятники живой природы» Якова Стромского.

Дерево открывает аллею, по которой любили прогуливаться знаменитые писатели — хозяин усадьбы Афанасий Фет, а также его гости Лев Толстой и Иван Тургенев.

Сейчас в национальном реестре старовозрастных деревьев насчитывается 14 объектов из Орловской области.

ИА «Орелград»