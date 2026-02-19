Орловщина стала второй в стране по производству рапсового масла

19.2.2026

Также наш регион занял первое место в ЦФО.

Фото: ИА «Орелград»

Информацию сообщил Департамент сельского хозяйства Орловской области.

В 2025 году на Орловщине выпустили 257,6 тыс. тонны растительного масла. Результат на 17,9% превышает показатель предшествующего года. Из общего объёма 151,6 тысячи тонн приходится именно на рапсовое масло.

Производством растительных масел занимаются три орловских предприятия. Это ООО «Мираторг-Курск», ООО «Орёлагропром» и АО «Орёлмасло».

Самого рапса произвели 330,6 тысячи тонн (это первое место в ЦФО и шестое место в России). Средняя урожайность составила 25,7 центнера на гектар.

