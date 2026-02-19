Глава СКР поручил завести дело из-за холода в доме на Гагарина

Жители Орла сообщили о низких температурах в многоквартирном доме.

Об этом сообщает Информационный центр Следственного комитета России.

Ранее о холоде в доме на улице Гагарина, 35, рассказали в региональном штабе «Общероссийского народного фронта». Сообщалось, что фактическая температура в квартирах составляет от 15 до 18 градусов. Причём проблема существует ещё с начала этого отопительного сезона.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю орловского управления ведомства Александру Полшакову возбудить уголовное дело. Также нужно будет доложить о предварительных и окончательных результатах расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

ИА «Орелград»