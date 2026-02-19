Завтра орловские школы останутся на дистанционном режиме

Об этом предупредил губернатор Андрей Клычков.
Также продолжат работать дежурные классы в школах и дежурные группы в детсадах.
Губернатор отметил, что прогноз о выпадении повышенного количества осадков оправдался, однако при этом «удалось избежать значительных затруднений на дорогах»и обеспечить «движение по основным магистралям и межмуниципальным маршрутам».
Также Клычков напомнил, что пока снегопад продолжается. «К концу дня снежный слой в отдельных районах области может достичь 25-30 сантиметров. Поэтому не теряем бдительности», – добавил губернатор.
ИА «Орелград»