Завтра орловские школы останутся на дистанционном режиме

19.2.2026 | 12:33 Важное, Новости, Образование

Об этом предупредил губернатор Андрей Клычков.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Также продолжат работать дежурные классы в школах и дежурные группы в детсадах.

Губернатор отметил, что прогноз о выпадении повышенного количества осадков оправдался, однако при этом «удалось избежать значительных затруднений на дорогах»и обеспечить «движение по основным магистралям и межмуниципальным маршрутам».

Также Клычков напомнил, что пока снегопад продолжается. «К концу дня снежный слой в отдельных районах области может достичь 25-30 сантиметров. Поэтому не теряем бдительности», – добавил губернатор.

