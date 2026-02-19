Полномочия банков в борьбе с дропами предложили расширить

Например, дать право принимать экстренные меры по блокировке выдачи наличных.

На Уральском форуме Банка России «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге глава ВТБ Андрей Костин выступил с рядом инициатив. Так, он предложил законодательно расширить полномочия в противодействии мошенникам — в частности, в борьбе с дропами (лицами, используемыми для незаконного вывода средств). Сейчас банки не могут отказать клиенту в выдаче наличных в офисе без решения правоохранительных органов. Это позволяет дропам получать доступ к похищенным средствам, потребовав «свои деньги».

Статистика ВТБ такова: за три года выявлено 380 тыс. дропов. Клиентам возвращено более 485 млн рублей. Уголовные дела ведутся против четверти выявленных дропов.

Андрей Костин предложил наделить банки правом самостоятельно принимать экстренные меры по блокировке выдачи наличных, ввести более жесткие механизмы противодействия мошенническим схемам. Глава ВТБ раскритиковал норму о 20 картах на одного человека как избыточную. В ходе обсуждения никто из присутствующих не подтвердил, что владеет таким количеством. Что поддержало позицию Костина, на это обратила внимание глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Кроме того, глава ВТБ призвал ускорить введение криптовалют в легальный оборот. По его словам, многие клиенты, включая крупных экспортеров, заинтересованы в «белых» схемах расчетов. Необходимо создавать биржи и регулировать этот сектор, поскольку «от криптовалют не уйти».

Эльвира Набиуллина подтвердила, что Россия движется в направлении регулирования криптовалютного сектора, но подчеркнула важность его контролируемого развития.

ИА “Орелград”