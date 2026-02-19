Житель Орла осуждён за истязание малолетнего сына

Также мужчину признали виновным в неуплате алиментов.

Дело рассматривал Советский районный суд. Известно, что осуждённому 42 года.

Установлено, что в 2024-м году в период с июня по сентябрь мужчина систематически истязал своего малолетнего сына. Орловец наносил ему побои, в результате чего мальчик испытывал физические и психические страдания.

Также в период с 2023-го по 2025-й годы у орловца образовалась задолженность по алиментам. В общей сложности, накопился долг в размере около 250 тысяч рублей.

Мужчину осудили на 3 года и 7 месяцев лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»