Житель Орла осуждён за истязание малолетнего сына

19.2.2026 | 12:00 Важное, Закон и порядок, Новости

Также мужчину признали виновным в неуплате алиментов.

Фото: vestiorel.ru (иллюстративное)

Дело рассматривал Советский районный суд. Известно, что осуждённому 42 года.

Установлено, что в 2024-м году в период с июня по сентябрь мужчина систематически истязал своего малолетнего сына. Орловец наносил ему побои, в результате чего мальчик испытывал физические и психические страдания.

Также в период с 2023-го по 2025-й годы у орловца образовалась задолженность по алиментам. В общей сложности, накопился долг в размере около 250 тысяч рублей.

Мужчину осудили на 3 года и 7 месяцев лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU