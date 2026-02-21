40 миллиардов на инженерные школы: «Единая Россия» отчиталась о развитии кадрового потенциала

Это одна из ключевых тем совместной работы партии и Правительства РФ

«Единая Россия» подводит итоги исполнения народной программы. На форуме «Есть результат!» в Екатеринбурге подробно обсудили достижения в сфере промышленности и подготовки кадров для производств. За пять лет по инициативе партии на программу «Профессионалитет» направили более 100 млрд рублей, еще 40 млрд рублей вложили в создание инженерных школ в вузах.

– Причем речь идет именно о прямом финансировании из государственного бюджета. В результате получился вот такой качественный рывок, – отметил председатель партии Дмитрий Медведев.

Первый вице-премьер Денис Мантуров дополнил, что по народной программе было сформировано 158 образовательно-производственный кластеров для подготовки специалистов обрабатывающей отрасли. Отчитываясь о работе Правительства РФ, он также отметил вклад партии в развитие отечественной промышленности через создание технопарков, восстановление производств и поддержку ОПК.

– Существенное место отведено поддержке индустрии, которая определяет качество жизни граждан, состояние экономики и обороноспособность нашего государства. Такая активная позиция ведущей политической силы нашей страны содействует качественным изменениям наших базовых отраслей, – сказал Денис Мантуров.

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев подтвердил, что блок развития промышленности займет особое место и в новой народной программе партии. Он подчеркнул, что этот вопрос ключевой для экономического и технологического суверенитета страны.

– Укрепляя производства, внедряя инновации, поддерживая отечественных производителей, мы формируем прочный фундамент для развития страны, ее лидерства на мировой арене и, конечно, повышения качества жизни наших граждан, – считает Владимир Якушев.

Вызовы, которые партии предстоит решать в рамках новой народной программы, обсудили в формате круглых столов. Участники форума предложили ряд инициатив, касающихся развития кадрового потенциала. Их представила директор Екатеринбургского промышленно-технологического техникума имени В.М. Курочкина Мария Карабут.

– Идей было много, мы выделили те, что хотели бы увидеть в новой народной программе, – сказала она. – Мы предлагаем модернизировать портал «Работа России» и превратить его в сервис, который сам помогает человеку, который видит его навыки, подсказывает подходящие вакансии. Это сильно сократит путь от обучения к рабочему месту.

В народную программу также предложили включить создание центров повышения квалификации и практику привлечения к образовательному процессу ветеранов СВО. Герой России Евгений Поддубный подчеркнул, что каждый военнослужащий, офицер – готовый управленец.

– Он уже обучен, он уже управлял большим коллективом в очень сложных и ответственных обстоятельствах, где цена ошибки – человеческие жизни. Люди с такими компетенциями могут стране дать очень серьезный опыт и улучшить параметры в экономике, образовании, – сказал он.

ИА “Орелград”