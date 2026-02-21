Орловцы потратили на ипотеку 15,5 миллиарда рублей

Соглашения на указанную сумму жители региона заключили всего за один год.

В 2025 году жители Орловской области заключили 2475 ипотечных договоров на 7,4 миллиарда рублей для приобретения жилья на вторичном рынке. Одной из причин повышенного спроса на вторичное жилье является изменение условий льготных ипотечных программ – они стали более привлекательными. Ипотеку для приобретения квартир в новостройках орловцы брали в 1,6 раза реже, заключив в минувшем году «всего» 1516 таких договоров. При этом объем кредитов на квадратные метры в новостройках оказался на 7 процентов больше – почти 8 миллиардов рублей.

Такие данные приводит Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу. В целом за 2025 год жители нашего региона заключили 3991 ипотечный договор на общую сумму почти 15,5 миллиарда рублей. Цифры впечатляющие, но они оказались меньше, чем были годом ранее. Так, количество ипотечных договоров по сравнению с 2024 годом сократилось на 20 процентов, а их общая стоимость – на 4 процента меньше.

«В условиях высоких ставок орловцы с осторожностью берут ипотечные кредиты, предпочитая откладывать крупные покупки на более благоприятное время, – пояснила начальник экономического отдела Отделения Банка России по Орловской области Наталья Киселева. – Впрочем, в последние месяцы 2025 года ситуация на ипотечном рынке несколько оживилась. За 4 месяца с сентября по декабрь орловцы взяли почти столько же ипотечных кредитов, сколько за предыдущие 8 месяцев. Еще одна причина сокращения ипотеки – это макропруденциальное регулирование. Банк России предпринимает меры, чтобы снизить количество высокорискованных кредитов».

Тем временем Орелстат сообщил, что в 2025 году организациями и индивидуальными застройщиками Орловской области было построено 3992 квартир. Введено в эксплуатацию 350,7 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений. Населением за счет собственных и привлеченных средств было возведено 1333 новых жилых домов общей площадью 200 тысяч квадратных метров. Организации-застройщики сдали в эксплуатацию 2659 квартир в 30 жилых зданиях квартирного типа общей полезной площадью 150,7 тысячи квадратных метров.

ИА «Орелград»