У правительства забрали полномочия по земским тренерам

Полномочия правительства делегированы департаменту спорта.

Правительство Орловской области внесло изменения сразу в несколько постановлений, регламентирующих меры поддержки «земских тренеров». Напомним, это новая мера поддержки, с осени прошлого года внедряемая по аналогии с проектами «Земский учитель» и «Земский доктор». Основная задача – восполнить дефицит кадров в сельской местности. Солидный финансовый бонус в 1 миллион рублей ожидает работников сферы физической культуры и спорта, прибывших или переехавших на работу в населенные пункты с числом жителей до 50 тысяч человек, расположенные на территории Орловской области.

Как сообщил производитель регионального выпуска системы КонсультантПлюс, изменениями уточнено, что перечень вакантных должностей работников сферы физической культуры и спорта, при замещении которых предоставляются единовременные компенсационные выплаты, начиная с 2026 года утверждается департаментом физической культуры и спорта Орловской области. Ранее перечень утверждался правительством региона. Уточнены также условия оформления выплат.

«В течение двух рабочих дней со дня заключения трехстороннего договора о предоставлении выплаты департамент направляет заявку на перечисление средств в департамент финансов Орловской области, который в течение трех рабочих дней, но не позднее 25 декабря текущего года, перечисляет денежные средства на счет департамента, – поясняют аналитики. – Перечисление средств на расчетный счет работника осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня заключения трехстороннего договора, а не в течение 10 календарных дней, как было установлено ранее».

Тем временем пресс-служба губернатора сообщила, что в 2026 году в спортивные учреждения Орловской области по программе «Земский тренер» планируется трудоустроить троих специалистов. Они вправе рассчитывать на выплату в размере 1 миллиона рублей. В 2025 году «земскими тренерами» в Орловской области стали три специалиста: тренеры-преподаватели по легкой атлетике, по лыжным гонкам, по спортивной борьбе.

«Все они трудоустроены в Спортивную школу олимпийского резерва города Мценска № 2, – рассказала руководитель департамента физической культуры и спорта Елена Казачкова. – В этом году планируется трудоустроить по программе «Земский тренер» еще трех специалистов». Она также сообщила, что в 2025 году доля населения Орловской области в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физкультурой и спортом, составила 64,5 процента.

ИА «Орелград»