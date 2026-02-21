Снег помешал выбрать самого внимательного читателя

Финал областного конкурса пришлось продлить из-за непогоды.

XII областной литературный конкурс «Самый внимательный читатель» получил дополнительный этап финала. Напомним, конкурс стартовал в декабре 2025 года. Недавно были подведены итоги муниципального этапа. Победители должны были принять участие в финале 19 февраля. Однако вмешались непредвиденные обстоятельства. Как сообщили в Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина, не все участники из районов Орловской области сумели в этот день добраться до Орла из-за сложных погодных условий. Поэтому для них проведут дополнительный этап 25 февраля в 10:00.

«Дополнительный этап организован для участников из районов области, которые не смогли присутствовать на мероприятии 19 февраля 2026 года из-за неблагоприятных погодных условий, – следует из сообщения «Бунинки». – Финал конкурса пройдет в Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина. Конкурс организован совместно с департаментом образования Орловской области в лице БУ ОО ДПО «Институт развития образования».

Напомним, в конкурсе только молодежь в возрасте до 21 года: учащиеся 8-11-х классов, студенты средних специальных и высших учебных заведений, а также работающая молодежь. В этом году конкурс проводится по произведениям Ивана Гончарова «Обыкновенная история» и Льва Толстого «Юность». Подведение итогов пройдет до 14 марта, а награждение победителей и участников по-прежнему намечено на 18 марта.

Финал предусматривает письменные ответы на вопросы по произведениям Гончарова «Обыкновенная история» и Толстого «Юность». Участник может получить 2 балла за каждый полный правильный ответ и 1 балл за частично правильный ответ. Победителей определят по наивысшему количеству набранных баллов, они будут награждены дипломами.

Возрастные ограничения: 12+

ИА «Орелград»