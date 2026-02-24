На Орловщине осудили тулячку за коммерческий подкуп

24.2.2026 | 15:29 Криминал, Новости

Деньги передавались замглаве ливенского предприятия.

Фото: vk.com/club56875931

Как рассказали в орловском управлении Следственного комитета, осуждённая — бывшая директор «одного из обществ», которое находится в Тульской области. Суд признал её виновной в коммерческом подкупе в крупном размере.

Установлено, что с 2019 по 2024 год женщина систематически передавала деньги заместителю директора одного из предприятий города Ливны. В общей сложности сумма потянула на 613 тысяч рублей.

Это являлось незаконной платой за продление договора поставки, за предоставление ценной информации (о потребностях предприятия и предложениях конкурентов), а также за содействие в сокращении сроков оплаты поставляемой продукции.

Дело возбудили по материалам Управления МВД России по Орловской области. В итоге женщину оштрафовали на 1,1 миллиона рублей. Также её на год лишили права участвовать в заключении договоров поставки. Как уточняет прокуратура Орловской области, приговор вынес Ливенский районный суд.

Ранее заместителя директора предприятия осудили по аналогичной статье, оштрафовав на 1,3 миллиона рублей.

