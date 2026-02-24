Рубль будет постепенно слабеть, но окажется крепче прежних ожиданий

По оценкам экспертов, к концу года курс может составить 85–88 рублей за доллар.

На Инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ! Санкт‑Петербург» аналитики ВТБ Мои Инвестиции представили обновленный прогноз по курсу рубля на 2026 год.

«Мы считаем сейчас, что рубль будет более крепким, чем ожидалось ранее. Тем не менее ждем плавного ослабления рубля. Наш диапазон на конец года – 85-88 рублей за доллар», – сообщил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Корнилов.

Таким образом, несмотря на тенденцию к постепенному снижению курса, рубль демонстрирует большую устойчивость, чем прогнозировалось раньше.

Отметим, 22 февраля 2025 года Центральный банк Российской Федерации установил следующий курс иностранной валюты к рублю – 88,1676 рубля за доллар США. Годом ранее было 92,7519 рубля.

ИА “Орелград”