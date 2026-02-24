В Орле начались работы по опиловке деревьев

В этом году мэрия потратит на них шесть миллионов рублей.

В зависимости от конкретной ситуации планируется как опиливать ветви, так и устранять деревья целиком. Вопрос — в состоянии каждого отдельного зелёного насаждения, сообщают «Вести-Орёл».

Под опиловку подпадают сухие или больные деревья. Их выбирают специальные комиссии, образованные при каждой районной администрации.

Выполнением работ занимается «Спецавтобаза». На предприятии есть и своё «управление по зелёным насаждениям», но оно действует не в инициативном, а в заявительном порядке — по запросам самих жителей.

При этом для исполнения заявок «Спецавтобазе» всё равно требуются разрешения. За минувший год на предприятие поступило около 550 таких обращений.

СМИ сообщает, что в этом году в Орле опиловочные работы произведут в отношении «сотен деревьев».

ИА «Орелград»