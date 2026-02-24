Орёл посетила «Татарка»

Известный блогер Лилия Абрамова побывала на открытии музея трофеев СВО.

Фото: vestiorel.ru

Открытие проходило накануне. Об этом сообщают «Вести-Орёл». Ранее анонсировалось, что музей откроется на площадке ТМК «Гринн» (на Кромском шоссе, 4).

Экспозицию составили из около тысячи экспонатов. Это различные БПЛА, противотанковые ракеты, продукты питания и предметы гигиены. Основная часть трофеев произведена не на Украине, а в странах НАТО.

На открытии музея выступила блогер Лилия Абрамова (известная под псевдонимом Tatarka FM).

«Это очень важно для ребят, которые в зоне специальной военной операции. Глоток свежего воздуха. Они, получая «гумку», письма, сети, свечи — чувствуют, что их любят и ждут», – высказалась она.

Музей организован по инициативе волонтёров из орловского объединения «Поддержим наших» и белгородской «Скорой Молодёжной Помощи». Он является лишь частью центра помощи СВО «Мастерская Победы», который стал крупнейшим в Черноземье. Центр и музей заработали с 23 февраля.

