Орловщина упала в рейтинге качества жизни

Орловская область опустилась с 36 на 42 место.
Новый рейтинг составлялся по итогам 2025-го года. Его публикует «РИА Новости».
Орловщина набрала 56,521 балла и заняла 42-е место.
В предыдущем аналогичном рейтинге (по итогам 2024-го года) наш регион занимал 36-е место. Правда, количество самих баллов было несколько ниже (55,887).
Лидеры не изменились – это Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Замыкают список Еврейская автономная область, Ингушетия и Тува.
При расчёте количества баллов эксперты анализировали целых 66 показателей, которые распределили по 11 группам. Так, сравнивались доходы населения, занятость, жилищные условия и другие подобные показатели.
ИА «Орелград»