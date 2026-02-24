Орловщина упала в рейтинге качества жизни

24.2.2026 | 11:12 Новости, Экономика

Орловская область опустилась с 36 на 42 место.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Новый рейтинг составлялся по итогам 2025-го года. Его публикует «РИА Новости».

Орловщина набрала 56,521 балла и заняла 42-е место.

В предыдущем аналогичном рейтинге (по итогам 2024-го года) наш регион занимал 36-е место. Правда, количество самих баллов было несколько ниже (55,887).

Лидеры не изменились – это Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Замыкают список Еврейская автономная область, Ингушетия и Тува.

При расчёте количества баллов эксперты анализировали целых 66 показателей, которые распределили по 11 группам. Так, сравнивались доходы населения, занятость, жилищные условия и другие подобные показатели.

