СМИ сообщили о новом и. о. ректора ОГИК

24.2.2026 | 17:23 Культура, Новости, Образование

На должность назначена Ирина Ефименко.

Фото: ОГИК

Информацию опубликовал «Орёлтаймс».

До этого Ирина Ефименко работала в Орловском государственном институте культуры проректором по развитию, финансам и административной работе. Орловчанка является кандидатом экономических наук.

Ещё раньше она трудилась в областном филиале Финансового университета при Правительстве РФ в качестве главного бухгалтера.

До Ефименко пост исполняющего обязанности ректора ОГИК занимала Алла Анненкова (тоже проректор института, но по учебной, научной и международной деятельности). «Постоянный» глава вуза Владимир Матвеев расстался с должностью в минувшем году в ноябре.

