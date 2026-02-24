Западный обход Орла готов на 34%

Об этом сообщили в Росавтодоре.

Проект реализует ФКУ «Упрдор Москва-Харьков», которое подчиняется агентству. Официально трассу надо сдать до 28-го ноября 2028-го года, но строительство планируется завершить с опережением.

Работы стартовали в марте минувшего года. Сейчас Росавтодор оценивает её готовность в 34 %.

На данный момент подрядчик (АО «ДСК «Автобан»») переустроил 26 инженерных коммуникаций. Земляные работы выполнены на 81%.

Завершились работы по погружению призматических и устройству буронабивных свай на девяти искусственных сооружениях (включая мосты через реки Цон и ручей Норов). На пяти путепроводах обустроены опоры и смонтированы балки пролётных строений.

Также ещё в минувшем году были обустроены верхний и нижний слои дорожного покрытия на отрезке длиной около 4 километров.

Сейчас подрядчик возводит две транспортные развязки разного уровня у деревень Альшанские Выселки и Ледно. Они обеспечат удобный съезд с основного хода дороги на федеральные трассы. Кроме того, построено 20 из 31 предусмотренных проектом водопропускных труб.

