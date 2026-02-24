Орловская область отправила транспорт и спецтехнику в зону СВО

Посылки сформировали по заявкам самих бойцов.

Как информирует областной департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, это четыре груза, которые направлены в четыре разные точки. Их получат подразделения, которые выполняют задачи на Краснолиманском направлении, а также на курском и белгородском приграничьях.

Грузы собирали совместными усилиями региональных властей, Администрации города Ливны и Юридического института МВД, а также представителей крупного бизнеса нашей области.

В частности, бойцам отправили модернизированный УАЗ, мотоцикл и квадрокоптер. Также воины получат средства для связи, инверторный генератор, тепловую пушку, детекторы обнаружения дронов, зимние и летние масксети, инструменты для ремонта и строительства, продукты и воду.

ИА «Орелград»