В Орле вызвали спасателей из-за игрушки

Её приняли за взрывоопасный предмет.

Вызов поступил в службу спасения 21 февраля. Сигнал пришёл с улицы Октябрьской из одного из многоквартирных домов.

Жильцы обнаружили в подъезде под лестницей странный предмет — возможно, взрывоопасный.

Вызов отработали сотрудники 1-й пожарно-спасательной части. Они дежурили на месте до приезда сотрудников правоохранительных органов. Однако опасения не подтвердились. Предмет оказался детской игрушкой.

Всего за три выходных дня Управление МЧС по Орловской области зарегистрировало 48 выездов. 18 из них были связаны с пожарами.

ИА «Орелград»