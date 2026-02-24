В Орле вызвали спасателей из-за игрушки

24.2.2026 | 12:51 Новости, Общество

Её приняли за взрывоопасный предмет.

Орёл. Улица Октябрьская. Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Вызов поступил в службу спасения 21 февраля. Сигнал пришёл с улицы Октябрьской из одного из многоквартирных домов.

Жильцы обнаружили в подъезде под лестницей странный предмет — возможно, взрывоопасный.

Вызов отработали сотрудники 1-й пожарно-спасательной части. Они дежурили на месте до приезда сотрудников правоохранительных органов. Однако опасения не подтвердились. Предмет оказался детской игрушкой.

Всего за три выходных дня Управление МЧС по Орловской области зарегистрировало 48 выездов. 18 из них были связаны с пожарами.

ИА «Орелград»


