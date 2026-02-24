Орловское СПК «Колос» нарушило ветеринарные правила

Это установил Россельхознадзор.

Известно, что нарушения выявили в ходе профилактического, но обязательного визита. Контрольные мероприятия осуществлялись с помощью мобильного приложения «Инспектор».

Проверку проводили на Тимирязевской молочно-товарной ферме. Она является частью сельскохозяйственного производственного кооператива. Предприятие находится в Колпнянском районе.

Как рассказали в региональном управлении ведомства, на ферме отсутствовало сплошное ограждение по всему периметру. Это нарушает правила содержания крупного рогатого скота, установленные Министерством сельского хозяйства России.

Кроме того, на въезде не обнаружили дезинфекционного барьера. По правилам здесь должно находиться помещение (или площадка) для обработки транспортных средств. В противном случае на предприятие могут попасть инфекции.

В итоге «Колосу» выдали предписание об устранении нарушений.

ИА «Орелград»