Бюджет Мценска недосчитался миллионов рублей

Масштабы недоимки были озвучены на заседании городского парламента.

Депутаты Мценского горсовета заслушали и приняли к сведению отчет администрации города об исполнении бюджета за 9 месяцев 2025 года. Доходы казны за указанный период составили 1,246 миллиарда рублей и по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличились на 22,5 процента. Однако рост доходной части мог быть еще более существенным. Дело в том, что бюджет недосчитался довольно крупной суммы.

Как следует из отчета, сумма недоимки в городской бюджет по состоянию на 1 октября 2025 года составляла 22,437 миллиона рублей. По сравнению с суммой недоимки, сложившейся на 1 января 2025 года, она увеличилась на 2,267 миллиона рублей, или на 11,2 процента. Примечательно, что размер недоимки по налоговым доходам по сравнению с началом 2025 года снизился на 2,309 миллиона рублей и составил 8 миллионов рублей.

Так, по итогам трех кварталов предыдущего года недоимка по земельному налогу оценивалась в 4,464 миллиона рублей, по налогу на имущество физических лиц – в 1,215 миллиона рублей, по упрощенной системе налогообложения (УСН) – в 512,4 тысячи рублей, по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) – в 1,404 миллиона рублей. Неплатежи по неналоговым доходам по сравнению с 1 января 2025 года увеличились на 4,576 миллиона рублей. По состоянию на 1 октября 2025 года они достигли уровня в 14,436 миллиона рублей. «Претензионно-исковая работа по взысканию недоимки ведется юридической службой администрации», – подчеркнули в мэрии.

К слову, неналоговые доходы за три квартала предыдущего года составили в целом 54,121 миллиона рублей при годовом плане в сумме 66,797 миллиона рублей. В сравнении с тремя кварталами 2024 года увеличение указанных поступлений составило 19,29 миллиона рублей, то есть объем неналоговых доходов вырос на 55,4 процента. Больше всего город заработал на продаже материальных и нематериальных активов – 18,2 миллиона рублей. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, составили 15,649 миллиона рублей.

