Квоты на детский отдых утвердил губернатор

Квоты утверждены для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Губернатор Андрей Клычков установил квоты на 2026 год для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Подобные квоты традиционно устанавливаются для организаций отдыха детей и их оздоровления, подведомственных органам государственной власти Орловской области и органам местного самоуправления. Речь идет только о легальных организациях, включенных в соответствующий региональный реестр.

В соответствии с постановлением губернатора квота для государственных организаций сезонного или круглогодичного действия, стационарного и нестационарного типа, с круглосуточным пребыванием, на 2026 год установлена в размере 3 процента от общего количества мест в организации. Квота для лагерей, организованных государственными или муниципальными образовательными организациями, занимающихся отдыхом и оздоровлением детей в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), составит в этом году 2 процента от общего количества детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в образовательной организации.

Ранее пресс-служба губернатора сообщила, что в 2026 году в детских лагерях Орловской области пройдут 28 профильных смен, тематика которых была утверждена постановлением правительства региона. В частности, для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов будут работать инклюзивная смена «Круг добра» и специализированная смена «Дружное лето».

«Смена «Равный обучает равного» будет направлена на профилактику вредных привычек и развитие толерантности, – добавили в пресс-службе губернатора. – О пользе здорового образа жизни узнают обучающиеся в общеобразовательных организациях региона, профессиональных образовательных организациях, в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Смены «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» и «Краски лета» пройдут для учащихся школ, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации или состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики».

ИА «Орелград»