В Орловской области опубликовали график соцвыплат на март

Это сделал департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства.

Так, с 5 по 10 марта граждане должны получить

выплату на третьего ребёнка и последующих детей (ежемесячную),

пособие на ребёнка из средств бюджета Орловской области,

два вида пособий для многодетных семей (ежемесячное и единовременное),

материнский капитал для многодетных семей,

выплату к пенсии для многодетных матерей (ежемесячная),

выплату – замену набора «Подарок новорождённому» (единовременная).

С 11 по 16 марта ожидаются

компенсации на расходы по оплате ЖКУ – для многодетных семей, для региональных получателей мер социальной поддержки и «в соответствии с федеральными обязательствами» (ежемесячные),

пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам (то есть доплаты к пенсиям),

компенсации расходов на уплату взносов на капремонт общего имущества в многоквартирных домах для отдельных категорий граждан,

пособия для семей погибших Героев России (ежемесячные),

выплаты региональным категориям получателей мер социальной поддержки (ежемесячные).

19 и 20 марта орловцы получат субсидии на оплату жилья и ЖКУ.

Также гражданам будут выплачивать пособия по безработице — по индивидуальным графикам.

ИА «Орелград»