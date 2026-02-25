В Орловской области опубликовали график соцвыплат на март

25.2.2026 | 17:00 Новости, Общество

Это сделал департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства.

ИА “Орелград”

Так, с 5 по 10 марта граждане должны получить

  • выплату на третьего ребёнка и последующих детей (ежемесячную),
  • пособие на ребёнка из средств бюджета Орловской области,
  • два вида пособий для многодетных семей (ежемесячное и единовременное),
  • материнский капитал для многодетных семей,
  • выплату к пенсии для многодетных матерей (ежемесячная),
  • выплату – замену набора «Подарок новорождённому» (единовременная).

С 11 по 16 марта ожидаются

  • компенсации на расходы по оплате ЖКУ – для многодетных семей, для региональных получателей мер социальной поддержки и «в соответствии с федеральными обязательствами» (ежемесячные),
  • пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам (то есть доплаты к пенсиям),
  • компенсации расходов на уплату взносов на капремонт общего имущества в многоквартирных домах для отдельных категорий граждан,
  • пособия для семей погибших Героев России (ежемесячные),
  • выплаты региональным категориям получателей мер социальной поддержки (ежемесячные).

19 и 20 марта орловцы получат субсидии на оплату жилья и ЖКУ.

Также гражданам будут выплачивать пособия по безработице — по индивидуальным графикам.

ИА «Орелград»


