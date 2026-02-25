В Орловской области опубликовали график соцвыплат на март

Это сделал департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства.
Так, с 5 по 10 марта граждане должны получить
- выплату на третьего ребёнка и последующих детей (ежемесячную),
- пособие на ребёнка из средств бюджета Орловской области,
- два вида пособий для многодетных семей (ежемесячное и единовременное),
- материнский капитал для многодетных семей,
- выплату к пенсии для многодетных матерей (ежемесячная),
- выплату – замену набора «Подарок новорождённому» (единовременная).
С 11 по 16 марта ожидаются
- компенсации на расходы по оплате ЖКУ – для многодетных семей, для региональных получателей мер социальной поддержки и «в соответствии с федеральными обязательствами» (ежемесячные),
- пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам (то есть доплаты к пенсиям),
- компенсации расходов на уплату взносов на капремонт общего имущества в многоквартирных домах для отдельных категорий граждан,
- пособия для семей погибших Героев России (ежемесячные),
- выплаты региональным категориям получателей мер социальной поддержки (ежемесячные).
19 и 20 марта орловцы получат субсидии на оплату жилья и ЖКУ.
Также гражданам будут выплачивать пособия по безработице — по индивидуальным графикам.
ИА «Орелград»