Строев поздравил Строева

Депутат городского совета опубликовал пост в честь своего знаменитого дяди.

Сегодня Егор Строев, в прошлом глава Орловщины и председатель СовФеда, отмечает 89-й день рождения.

Поздравительный пост вышел и в официальных соцсетях его племянника, действующего депутата городского совета Орла Владимира Строева.

«Возглавляя регион в сложные 90-е годы, он сумел нетолько сохранить, но и приумножить экономический потенциал области. Под его руководством были реализованы масштабные проекты по развитию сельского хозяйства, промышленности и социальной сферы», – отметил народный избранник.

Напомним, что в минувшем году ушёл из жизни брат Егора и отец Владимира, Владимир Семёнович Строев. Ему было 90 лет.

ИА «Орелград»