Строев поздравил Строева

Депутат городского совета опубликовал пост в честь своего знаменитого дяди.
Сегодня Егор Строев, в прошлом глава Орловщины и председатель СовФеда, отмечает 89-й день рождения.
Поздравительный пост вышел и в официальных соцсетях его племянника, действующего депутата городского совета Орла Владимира Строева.
«Возглавляя регион в сложные 90-е годы, он сумел нетолько сохранить, но и приумножить экономический потенциал области. Под его руководством были реализованы масштабные проекты по развитию сельского хозяйства, промышленности и социальной сферы», – отметил народный избранник.
Напомним, что в минувшем году ушёл из жизни брат Егора и отец Владимира, Владимир Семёнович Строев. Ему было 90 лет.
ИА «Орелград»