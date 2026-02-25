Строев поздравил Строева

25.2.2026 | 17:09 Новости, Общество

Депутат городского совета опубликовал пост в честь своего знаменитого дяди.

Фото: vk.com/vvstroev

Сегодня Егор Строев, в прошлом глава Орловщины и председатель СовФеда, отмечает 89-й день рождения.

Поздравительный пост вышел и в официальных соцсетях его племянника, действующего депутата городского совета Орла Владимира Строева.

«Возглавляя регион в сложные 90-е годы, он сумел нетолько сохранить, но и приумножить экономический потенциал области. Под его руководством были реализованы масштабные проекты по развитию сельского хозяйства, промышленности и социальной сферы», – отметил народный избранник.

Напомним, что в минувшем году ушёл из жизни брат Егора и отец Владимира, Владимир Семёнович Строев. Ему было 90 лет.

