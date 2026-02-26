Орловцам упростили процедуру покупки социального проездного

Механизм упростили за счет внедрения цифровых сервисов.

Соответствующие поправки правительство региона внесло в действующее с 2021 года постановление № 365 «О едином социальном проездном билете в Орловской области». Как следует из преамбулы документа, который подписал губернатор Андрей Клычков, поправки внесены «в целях повышения доступности и цифровизации процедур предоставления равной доступности транспортных услуг отдельным категориям граждан».

В новой редакции, в частности, изложен пункт, устанавливающий основания для приобретения единого социального проездного билета. Одним из них является наличие документов, подтверждающих отнесение гражданина к категории тех людей, кто имеет право на указанную льготу. Другим важным основанием является место жительства или пребывания гражданина – оно официально должно находиться на территории Орловской области.

До последнего времени гражданин, претендующий на приобретение единого социального проездного билета, должен был представлять только копии документов, подтверждающих его отнесение к одной из льготных категорий. Однако после внесения поправок такие граждане получили право вместо копий документов представлять аналогичные сведения о себе с использованием многофункционального сервиса обмена информацией. Последний был создан в соответствии с частью 1 статьи 1 Федерального закона от 24 июня 2025 года № 156-ФЗ «О создании многофункционального сервиса обмена информацией…».

«Не допускается требовать представление документов, подтверждающих отнесение гражданина к одной из категорий граждан, имеющих право на приобретение единого социального проездного билета, если сведения из таких документов предоставлены с использованием многофункционального сервиса обмена информацией», – подчеркнуто в актуализированных правилах приобретения проездного. Напомним, что сам проездной по решению правительства региона с 1 января 2026 года подорожал с 800 до 1000 рублей.

ИА «Орелград»