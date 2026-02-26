Орловскую рыбу будут маркировать

Важные новшества вступят в силу уже с 1 марта 2026 года.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям сообщило о важных изменениях в законодательстве, регламентирующих условия разведения рыбы и других объектов аквакультуры животного происхождения, а также служебных животных. Новшества вступают в силу уже с 1 марта 2026 года. Связаны они с постановлением правительства РФ № 550, вводящего процедуру обязательной идентификации и учета рыбы, а также гидробионтов.

«Общий срок учета для рыбы, иных объектов аквакультуры и служебных животных — не позднее 1 марта 2026 года, – следует из сообщения ТУ Россельхознадзора. – Рыба обычно подлежит групповому маркированию; племенные или ремонтно-маточные стада осетровых видов могут маркироваться индивидуально; гидробионты, содержащиеся в личных подсобных хозяйствах, маркировке и учету не подлежат; служебные животные (в том числе используемые в сельском хозяйстве) обязательны к индивидуальному маркированию и учету».

Маркирование и учет осуществляются через внесение сведений в компонент «Хорриот» ФГИС – это часть государственной информационной системы в области ветеринарии. Для учета перечисленных видов животных необходимо обращаться в территориальные управлении ветеринарной службы. Законом предусмотрена ответственность за нарушение ветеринарных правил и норм, включая неисполнение обязанности по идентификации и учету животных. Так, по статье 10.6 КоАП РФ максимальный штраф достигает 20 тысяч рублей, возможно также приостановление деятельности сроком до 60 суток.

К слову, в Орловской области насчитывается более 2 тысяч рек и ручьев общей протяженностью 9100 км. Реки области принадлежат бассейнам трех рек: Волга, Дон и Днепр. Главными промысловыми видами рыб являются лещ, плотва и окунь, вылавливаются также судак и щука. При этом «субъектами рыболовства» выступают частные лица. По оперативной информации департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области, в 2025 году производство товарной аквакультуры в регионе составило 391 тонну.

В том числе было произведено 270 тонн карпа, 34 тонны белого толстолобика, 22 тонны белого амура, 15 тонн рыбы прочих представителей семейства карповых, 8 тонн судака живого, 40 тонн форели и две тонны осетра. Дополнительно было произведено 132 тонны рыбопосадочного материала, из них: 18 тонн карпа, 19 тонн сазана, 38 тонн толстолобика, 17 тонн амура, 40 тонн форели радужной. Рыба, выращенная в искусственных водных объектах, реализуется не только в Орловской области, но и за ее пределами. По оценкам экспертов, объемы производства соответствуют потребительскому спросу населения.

