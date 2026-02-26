В Орловской области выросло число совместителей

Около 5,8 тысячи орловцев работают не на постоянной основе.

Данные о замещении рабочих мест в Орловской области проанализировали сотрудники Орелстата. Анализ основывается на отчетности средних и крупных организаций и не учитывает представителей малого предпринимательства, статистика по которым ведется отдельно. Согласно отчетам наблюдаемых организаций, численность их штатных работников, без учета совместителей, в ноябре 2025 года составила 155,5 тысячи человек, или 96,4 процента от общей численности замещенных рабочих мест.

«На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 5,8 тысячи человек, – отмечают в Орелстате. – По сравнению с октябрем 2025 года общая численность всех указанных категорий работников выросла на 0,1 процента. В ноябре 2025 года в общем количестве замещенных рабочих мест в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, удельный вес рабочих мест внешних совместителей составлял 1,8 процента, лиц, выполнявших работы по гражданско-правовым договорам – 1,8 процента».

Ранее статистики сообщали, что в октябре 2025 года в регионе насчитывалось 2898 внешних совместителей и 2743 работника, которые трудились по договорам гражданско-правового характера. Наибольшее количество внешних совместителей зафиксировано в сфере образования – 1281 человек. Далее следуют: деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 487 человек, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 221 человек, обрабатывающие производства – 145 человек, оптовая и розничная торговля – 140 человек.

Наибольшее количество работников, выполняющих свои служебные обязанности в рамках гражданско-правовых договоров, зафиксировано сфере финансовой и страховой деятельности – 943 человека. Далее следуют: образование – 337 человек, сфера государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения – 314 человек, сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 172 человека, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 164 человека.

ИА «Орелград»