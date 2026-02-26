В Орловской области пройдёт проверка систем оповещения

26.2.2026 | 10:50 Закон и порядок, Новости

Она назначена на 4 марта.

Фото: ИА «Орелград»

Тревожные сигналы прозвучат в период с 10:30 до 12:00. По всей области запустят электросирены и громкоговорители, а также выносные акустические установки.

Кроме того, с 10:43 до 10:44 в эфире общероссийских и региональных теле- и радиоканалов будут транслировать сообщение соответствующего содержания. В это же время сотовые операторы осуществят рассылку коротких СМС-оповещений на номера, зарегистрированные в Орловской области.

Проверка носит плановый характер. Гражданам нужно будет не забывать об этом и сохранять спокойствие.

ИА «Орелград»


