На Орловщине три участка перестанут быть сельхозземлями

Их статус изменят по инициативе коммерческих организаций.

Участки переведут в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности

и земли иного специального назначения».

Такие постановления подписал губернатор Андрей Клычков. Исполнить решения надо в ближайшие четыре месяца.

Так, два участка поменяют статус по инициативе ООО «Арракис». Обе территории находятся в Орловском муниципальном округе, к северо-востоку от областного центра. Ближайший населённый пункт – Большая Деревня (ранее относилась к Троицкому сельскому поселению).

Площадь первого участка составляет 84 тысячи 301 квадратный метр. Официальная кадарстровая стоимость — 472 тысячи 85 рублей и 6 копеек. Вторая территория находится прямо по соседству. Её параметры примерно такие же (площадь 97 тысяч 522 метра, стоимость 546 тысяч 683 рубля 2 копейки).

Ещё в одном случае перевод осуществят по просьбе ООО «Татуин». Этот участок располагается примерно там же, но немного в другом месте, ближе к деревне Черемисино. Его площадь не намного больше (638 тысяч 505 квадратных метров), а вот кадастровая стоимость заметно выше (3 миллиона 358 тысяч 536 рублей и 3 копейки).

Все три участка находятся в частной собственности.

ИА «Орелград»