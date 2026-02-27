Автоледи получила условный срок за смертельное ДТП

В результате аварии погиб пассажир и пострадали двое детей.

Уголовное дело о ДТП со смертельным исходом рассмотрел Урицкий районный суд Орловской области. Перед ним предстала автоледи. Ее обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ. Авария произошла 22 марта 2025 года, в дневное время. Как пояснили в пресс-службе суда, подсудимая находилась за рулем своего автомобиля марки «Kia Rio». Она ехала по федеральной трассе со стороны Брянска в направлении Орла.

В рамках расследования было установлено, что автоледи вела свой автомобиль со скоростью около 120 км/ч. На территории Урицкого района она решила совершить обгон попутного автомобиля, но при этом допустила нарушение Правил дорожного движения. Женщина не учла, что по встречной полосе двигался автомобиль марки ВАЗ-21074. Нарушив правила обгона, автоледи буквально протаранила встречную легковушку. Последствия оказались ужасными.

«В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗ-21074 получил тяжкие телесные повреждения, а пассажир погиб на месте, – сообщила пресс-служба Урицкого районного суда. – Также тяжкие телесные повреждения получили двое несовершеннолетних пассажиров, которые находились в автомобиле «Kia Rio». В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину, в содеянном раскаялась».

При назначении наказания суд учел характер наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, полное признание вины и раскаяние в содеянном. Было учтено то, что подсудимая – беременна, к тому же воспитывает двух малолетних детей. Было учтено и то, что она внесла взнос в благотворительный фонд – в поддержку пострадавшим в ДТП. Суд признал ее виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы, но дал шанс на исправление.

Подсудимая получила 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, в течение которого она своим поведением должна доказать исправление. В качестве дополнительного наказание автоледи на два года лишили права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами. Кроме того, суд обязал ее выплатить родственникам пострадавших 1,8 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда.

ИА «Орелград»