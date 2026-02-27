Реабилитационный центр «Солнышко» проверили ревизоры

В ходе проверки были выявлены нарушения в сфере закупок.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области в рамках ведомственного контроля в плановом режиме проверил Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Солнышко». Это учреждение расположено в поселке городского типа Покровское. Предметом проверки стало «осуществление ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Орловской области».

Проверка была выездной, ее провела комиссия из трех человек. В ходе проверки было установлено, что учреждение в основном соблюдает требования закона. Однако отдельные нарушения все-таки были выявлены и зафиксированы соответствующим актом. Ревизоры выяснили, что планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2025 год на закупку товаров, работ и услуг было предусмотрено 9,078 миллиона рублей.

Фактически общий объем закупок составил 8,575 миллиона рублей. Из них на восемь контрактов, заключенных по результатам проведения электронных процедур, то есть конкурентным способом, пришлось всего 805,9 тысячи рублей. Остальное, а это более 130 договоров, пришлось на закупки у единственного поставщика. Впрочем, ревизоры изучили эти закупки и пришли к выводу, что сумма каждой закупки не превышает установленного законом предельного размера 600 тысяч рублей. А годовой объем таких закупок не превысил установленный лимит.

Что касается нарушений, то учреждением были нарушены порядок и сроки оплаты услуг по ряду контрактов. В ходе проверки данных, внесенных учреждением в Единую информационную систему, было установлено, что при проведении упомянутых выше восьми электронных аукционов необходимо было устанавливать запреты и ограничения на товары, происходящие из иностранных государств, а также устанавливать преимущества в отношении товаров российского происхождения.

Таковы общие требования Федерального закона № 44-ФЗ к заказчикам. Однако не во всех случаях такие требования были установлены в условиях аукционов. Ревизоры отметили в акте проверки, что в нарушение требований указанного закона и постановления правительства № 1875 при проведении электронных аукционов учреждением не были установлены ограничения на товары, происходящие из иностранных государств, для закупок моющих средств, говядины, свежемороженой рыбы и селедки, сливочного масла и творога.

ИА «Орелград»